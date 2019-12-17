Лос-Анджелес, США, , 20:35 — REGNUM Кинорежиссёр Квентин Тарантино думает над тем, чтобы отказаться от работы над полнометражным фильмом «Звёздный путь». Об этом он заявил в интервью изданию Consequence of Sound.

«Я думаю, что я уйду из этого проекта, но у меня еще не было официального разговора об этом с представителями Paramount Pictures», — сказал Тарантино.

В июле режиссёр уже заявлял, что «Звёздный путь» может стать последней работой в его фильмографии. Однако теперь Тарантино не исключил, что последним его фильмом окажется вышедший в 2019 году «Однажды… в Голливуде».

«Не то, чтобы это был серьёзный внутренний спор, но это такой диалог. Я хочу сказать, что понятия не имею, какой будет моя следующая история. У меня пока нет ни малейшей идеи», — сказал он.

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