Лос-Анджелес, США, , 20:32 — REGNUM Режиссёр Том Хупер признался в интервью журналистам, что он закончил работу над созданием фильма-мюзикла «Кошки» лишь 16 декабря 2019 года, в день его премьеры. Об этом 17 декабря сообщил журнал Variety.

«Я закончил это вчера, в 8 утра, после непрерывной 36 часовой работы, внося последние штрихи, — сказал Хупер на мировой премьере «Кошек», добавив, что он рад был посетить мероприятие и показать зрителям финальную версию фильма.

Напомним, в основу картины лёг одномённый бродвейский мюзикл, который создал британский писатель Эндрю Ллойд Уэббер по мотивам сборника детских стихов Томаса Стернз Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». В российский прокат картина выйдет 2 января 2020 года.

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