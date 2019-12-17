Калуга, , 20:26 — REGNUM 17 декабря депутат Городской думы Калуги Роман Коптеев поздравил воспитанников дома ребенка с наступающим Новым годом и подарил им сладкие подарки.

Калужский депутат посетил дом ребенка Пресс-служба Городской думы Калуги

«За последние два года для меня стало доброй традицией приезжать в дом малютки несколько раз в год. Каждый раз я стараюсь привозить разные подарки, на Новый год — сладости, на День ребенка — памперсы. Надеюсь, что меня здесь и дальше будут рады видеть, я останавливаться не собираюсь, — поделился впечатлениями депутат. — Я — отец троих детей и прекрасно понимаю, как важно внимание для малышей, будь то подарки или праздничное мероприятие. Для них это событие».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, многие воспитанники дома ребенка находят свой дом и родных людей. Как подчеркнул депутат, он будет очень рад, если следующий Новый год эти малыши будут праздновать в семье, ведь в Калуге живет много неравнодушных людей.

«Приятно, что Роман Владимирович так тепло относится к нашим детям, — отметила главный врач калужского дома ребенка Надежда Трояновская. — Вот с сегодняшнего дня у нас начинается Новый год, потому что появились красивые подарки, совсем скоро мы поставим ёлку. Я очень рада, что Дом ребенка получил такого помощника».