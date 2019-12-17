Чебоксары, , 20:23 — REGNUM В столице Чувашии с 20 по 26 декабря состоятся показы фильмов из Швейцарии. Всего будет представлено семь фильмов, сообщили ИА REGNUM в фонде регионального развития «Содружество».

На творческой площадке «Полигона» пройдёт фестиваль швейцарского кино под девизом «Cherchez la femme (Ищите женщину)». С 20 по 26 декабря будут показаны четыре документальных и три игровых фильма, посвященные женщине и снятые женщинами.

«Они выбирают разные профессии, идут разными дорогами и по-разному любят, но делясь своими историями, они открывают нам что-то важное в «большом» мире», — говорят организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 по 26 октября в Чебоксарах прошёл фестиваль шведского кино. Зрители увидели восемь фильмов последних лет, ставших победителями международных кинофестивалей, говорится в сообщении.

Напомним, в мае в Чувашии прошёл XII Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. В рамках фестиваля состоялось более 90 мероприятий.

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