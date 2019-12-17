Санкт-Петербург, , 20:22 — REGNUM Артист Михаил Боярский пожаловался на то, что «стал очень ворчливым и озлобленным». Об этом он заявил журналистам.

По словам артиста, он с удивлением открыл в себе симпатии к консерватизму, поскольку он перестал «воспринимать современный мир».

Боярский подчеркнул, что очень жалеет о том, что все «потеряли», и выразил недовольство нынешним положением дел как минимум в театральной сфере. Он раскритиковал влияние современных технологий и современных тенденций в целом на современную жизнь.