Бербанк, США, , 20:17 — REGNUM Disney и Pixar выложили в сеть новый трейлер предстоящего мультфильма «Вперёд» (Onward). Он был опубликован 17 декабря на YouTube-канале анимационной студии.

В центре повествования будут находиться два эльфа-подростка, проживающие в пригороде фэнтезийного мира. Иэн и Барли Лайфуты отправятся в путешествие, чтобы выяснить, осталась ли ещё магия в их мире.

Премьера мультфильма в России запланирована на 5 марта 2020 года. Главных героев озвучиили актёры Крис Пратт и Том Холланд.

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