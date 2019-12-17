Москва, , 20:05 — REGNUM В рамках деловой и образовательной программы Всероссийской акции «День короткометражного кино-2019» прошли мероприятия, на которых учстники обсудили настоящее и будущее дебютного кино. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе проекта.

В дискуссиях приняли участие ведущие эксперты киноиндустрии, такие как руководитель фестивального агентства «Синепромо» Елена Коржаева, глава прокатной компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев, сотрудник Центра короткометражного кино «Мотор» Илья Ушаков, агент по копродукции Марина Наумова, режиссёр и сценарист Татьяна Федоровская и другие.

Эксперты обсудили вопросы, касающиеся трендов индустрии короткометражных фильмов, подвели итоги итоги сезона Всероссийского питчинга дебютантов и представили новые площадки, номинации и критерии отбора для питчингов сезона 2020 года.

Напомним, всероссийская акция «День короткометражного кино» стартовала 15 декабря 2019 года, она продлится до 25 декабря. В 2019 году в рамках её программы было запланировано проведение более 3 тыс. киносеансов на 1,5 тыс. площадках в 85 регионах РФ, а также в 20 странах мира.

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