Нью-Йорк, США, , 18:41 — REGNUM Потоковый сервис Hulu планирует выпустить документальный сериал про экоактивистку Грету Тунберг. Об этом 16 декабря сообщил портал Deadline.

Производством шоу занимается шведская компания B-Reel Films, в качестве режиссёра выступает Натан Гроссман. Издание пишет: создатели сериала начали следить за Тунберг ещё с тех врёмён, когда та начала устраивать забастовки в Стокгольме, а сервис Hulu впоследствии присоединился к проекту для обеспечения закулисного процесса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn уличила Грету Тунберг во лжи. Это произошло после того, как экоактивистка опубликовала в сети фотографию, написав, что она вынуждена ехать на полу в переполненном поезде. Deutsche Bahn в ответ сообщила, что на самом деле Тунберг ехала первым классом.

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