Лос-Анджелес, США, , 18:25 — REGNUM Режиссёр Джей Джей Абрамс дал понять, что он больше не будет снимать фильмы по киновселенной «Звёздных войн». Об этом 16 декабря сообщил портал Comicbook.

Кинематографист заявил, что команда и актёрский состав проекта «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» были самыми потрясающими из тех, с которыми он когда-либо работал.

«Поэтому мне очень повезло, что я вернулся и грустно, что я больше не буду с ними работать», — сказал Абрамс, добавив, что на этот раз он «знает» и «чувствует», что больше не будет снимать фильмы по вселенной «Звёздных войн».

Напомним, Джей Джей Абрамс снял такие фильмы как «Звёздные войны: Пробуждение силы» и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». В проекте картины «Звёздные войны: Последние джедаи» он выступил в качестве исполнительного продюсера.

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