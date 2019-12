Лос-Анджелес, США, , 18:16 — REGNUM Глава кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кэннеди дала интервью журналистам, в котором она рассказала о дальнейшей судьбе франшизы «Звёздные войны». Об этом 17 декабря сообщил портал We Got This Covered.

В частности, она заявила, что новые проекты по популярной киновселенной не будут кинотрилогиями.

«Это действительно важный переход для» Звездных войн «. То, на чем мы сосредоточились в последние пять или шесть лет — это завершение саги о семье Скайуокеров. Сейчас самое время задуматься о том, как перейти к чему-то новому и другому», — сказала Кэннеди.

Продюсер добавила, что Lucasfilm не собирается ограничивать себя структурой из трёх действий и позволит истории разворачиваться самой.

Ранее СМИ сообщили, что после завершения саги о Скайуокерах Lucasfilm собирается выпустить новую трилогию «Звёздных войн», которую направит режиссёр Райан Джонсон. В октябре 2019 года сам режиссёр заявил, что он пока не может сказать ничего конкретного об этом проекте.

В ноябре 2019 года глава DisneyРоберт Айгер заявил, что Lucasfilm планирует сделать перерыв в создании полнометражных фильмов по франшизе

