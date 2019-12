Лос-Анджелес, США, , 17:57 — REGNUM Два фильма кинокомпании Marvel вошли в шорт-лист премии «Оскар 2020». Об этом 17 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Кинокомикс «Мстители: Финал» вошёл в список картин, которые могут быть номинированы на премию «Оскар» за «Лучшую музыку к фильму». Вторым фильмом, вошедшим в шорт-лист, стал «Капитан Марвел» — он может попасть в список номинантов на премию за «Лучшие визуальные эффекты».

Напомним, голосование жюри «Оскара» по выбору номинантов на премию пройдёт со 2 по 7 января 2019 года. Проведение 92-й церемонии награждения премией «Оскар» запланировано на 10 февраля 2020 года.

