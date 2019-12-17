Ашхабад, , 16:33 — REGNUM «Внесение туркменского ковроделия в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО — это наглядное свидетельство признания мировым сообществом наших изумительных ковров в качестве памятника искусства», — заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, поздравляя жителей Туркмении с этим событием, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, в туркменских коврах «сконцентрирован духовно-исторический опыт туркменского народа».

»Одним из приоритетов проводимой в стране государственной политики является изучение историко-культурного наследия туркменского народа, бережное сохранение и обогащение его древних традиций», — подытожил туркменский лидер.

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