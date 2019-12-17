Уфа, , 15:55 — REGNUM Фестиваль искусства современного и прикладного искусства «MOНЭ» пройдет в Уфе. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, мероприятие пройдет в городском центре «Арт-квадрат» с 28 по 29 декабря. Торжественное открытие фестиваля состоится в 13:00 часов.

По словам организаторов мероприятия, фестиваль должен стать стартовой площадкой для молодых творческих людей.

Во время фестиваля пройдут мастер-классы, лекции об искусстве, показы от детских модельных агентств. А лучших дизайнеров наградят по 13 номинациям.