Москва, , 14:48 — REGNUM Галерея Fragment Gallery представила в Москве персональный проект белорусского художника, ныне работающего в Германии, Юры Шуста «Неофит» Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают искусствоведы, проект «НЕОФИТ», сочетающий в себе архаическое и постиндустриальное, актуализирует сакральную идею включения человека в глобальную систему, является своего рода попыткой выявления глубинной связи технологии и общества.

Работающий с разными формами и техниками Шуст, моделирует экспозицию выставки из нескольких медиумов — видео, графики и скульптурных композиций. Центральной для проекта «НЕОФИТ» является видеоработа, построенная на аналогии распространенной у славянских народов языческой легенды о поиске цветка папоротника.

Выставка продлится до 4 февраля 2020 года.