Париж, , 14:42 — REGNUM Филиал Московского театра «Школа современной пьесы» под руководством Иосифа Райхельгауза завершил свою работу в Берлине и теперь переезжает в Париж.

По сообщению сайта Кино-театр.ру, сезон в столице Германии на площадке Российского дома науки и культуры театр завершил постановками «Последний ацтек» и «Ганди молчал по субботам». С декабря 2018 года «Школа современной пьесы» принимает участие в культурном проекте «Русские сезоны», открыв первый в истории филиал русского драматического театра за рубежом.

Теперь театр, большинство выступлений которого проходили при полных аншлагах, ожидают в Париже. Перед русскоязычной публикой и ценителями отечественной драмы выступит звездный состав: Татьяна Веденеева, Елена Санаева, Ирина Алфёрова, Татьяна Васильева, Владимир Качан и Александр Галибин.