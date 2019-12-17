Калуга, , 14:44 — REGNUM Калужская делегация мастеров традиционных промыслов приняла участие в XXVII столичной выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка — 2019». Об этом сообщили 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

В состав калужской экспозиции вошли предприятия народных художественных промыслов: ООО НХП «Тарусский художник» и ООО НХП «Тарусская вышивка», НХП «Хлудневская игрушка». В рамках деловой программы выставки калужане приняли участие в заседании круглого стола на тему: «Первоочередные меры по сохранению и развитию народных художественных промыслов России», показали свои работы в конкурсной программе по следующим номинациям: «Цветы и птицы», «К 75-летию Великой Победы», «За лучшую художественную экспозицию промысла». На основных выставочных площадках калужскими мастерами проведены открытые мастер-классы по глиняной игрушке. Организаторы отметили активную работу мастеров Объединения «Толока» при Доме народного творчества и кино «Центральный»: Александра Заборского, Виктора Трифонова, Татьяны Полубинской и Евгении Коноплевой.

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка — 2019» считается крупнейшей и наиболее престижной в направлении развития народного искусства России.

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