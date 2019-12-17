Ростов-на-Дону, , 13:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону восстановят историческое здание редакции газеты «Приазовский край». В настоящее время объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, передаёт ИА REGNUM.

«Состояние конструкций здания, которому больше 100 лет, было аварийным, и существовала реальная угроза для жизни и здоровья горожан. В соответствии с проектом объект будет не только полностью отреставрирован и воссоздан, но и приспособлен для современного использования в качестве здания общественного назначения», — сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский.

Из открытых источников следует, что здание было построено в конце 1880-х годов. Здесь работали советский писатель, журналист, военный корреспондент Александр Серафимович (Попов) и писатель-беллетрист Алексей Свирский. С конца 2000-х годов здание не эксплуатировалось.