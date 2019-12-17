Москва, , 12:18 — REGNUM Ошеломляющий успех уже второй части полнометражной комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» толкает создателей к поиску новых форм для продолжения кинопраздника.

Продюсер ленты Владимир Пермяков не только объявил о том, о чем догадывалось вся зрительская аудитория — о выходе третьей части сиквела в 2020 году, но и том, что новая картина может стать мюзиклом. Правда, не сообщается, о ключевой фигуре этого плана — кто может стать композитором, так как с музыкальным материалом в стране дело обстоит не очень хорошо.

С 12 декабря в российском прокате идет очередной «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». И он уже принес в кассу 365 миллионов рублей. Сможет ли эта работа побить рекорд первой части, выпущенной в 2016 году — она «заработала» 1,6 миллиарда рублей — станет ясно после больших каникул.

Автором сценария и режиссером и прошлой и нынешних частей стал Илья Куликов. Скорее всего, он возьмет на себя ответственность и по созданию третьего фильма. В главных ролях были заняты Сергей Бурунов, Роман Попов, София Каштанова, Александра Бортич и Рина Гришина.