Лос-Анджелес, США, , 11:54 — REGNUM В короткий список фильмов, которые будут претендовать на получение престижной премии в области киноискусства «Оскар» в номинации документальное кино, вошла лента российского режиссера Виктора Косаковского «Акварель». Об этом сообщает портал Культуромания.

Масштабное полотно посвящено самому ценному на земле — воде, причем во всех ее проявлениях. Съемки проходили на Байкале, Венесуэле, Гренландии и других местах планеты.

Победитель будет объявлен на торжественной церемонии вручении премии в Лос-Анджелесе 9 февраля.