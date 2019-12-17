Пермь, , 11:34 — REGNUM В Пермском театре «У Моста» состоится премьера спектакля «Мачеха Саманишвили», об этом 17 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша спектакля «Мачеха Саманишвили»

Постановка пройдет в рамках традиционных «Рождественских встреч», проводимых театром в предновогодние дни и новогодние праздники.

«Почти 20 лет театр «У Моста» дарит своим зрителям яркое новогоднее чудо — самый уникальный в мире проект — «Рождественские встречи» — когда театр полностью преображается в стиле нового спектакля и наполняется мистическими сюрпризами! Такое чудо происходит только один раз в год!», — подчеркнули в пресс-службе театра.

Помимо самого спектакля, гости театра смогут попасть в его закулисье — посетить знаменитую комнату ужасов, принять участие в музыкальном шоу, выиграть подарки и пообщаться с любимыми артистами.

Премьерный спектакль посвящен Грузии, ее деревенской глубинке с неповторимым колоритом, перенесенным на подмостки театра.

«Музыкальная искрометная комедия, наполненная грузинскими песнями, танцами и тостами погрузит в теплую атмосферу старой Грузии и не оставит никого равнодушным!», — отмечают в театре.

Премьера спектакля состоится 27 декабря в Пермском театре «У Моста» и будет демонстрироваться на протяжении всех новогодних праздников. Режиссером постановки выступил основатель театра и его художественный руководитель Сергей Федотов.

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