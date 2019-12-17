Москва, , 10:41 — REGNUM 16, 17 и 22 января режиссер Олег Липовецкий представит на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) премьеру музыкального спектакля «Пять шагов до тебя».

По сообщению портала Театр, Олег Липовецкий отметил, что на создание постановки о слепом от рождения музыканте его вдохновило творчество группы «SunSay» и фильм по сценарию Леонида Герша. Соединив историю драматурга и музыку на тексты Андрея Запорожца (фронтмен «SunSay»), Липковский рассказывает историю о внутреннем зрении и внутренней свободе.

Актеры, принимающие участие в постановке, целый год занимались с преподавателями, чтобы на должном уровне овладеть музыкальными инструментами. В результате, каждый такой инструмент представляет отдельный внутренний голос главного героя.