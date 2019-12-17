Москва, , 10:38 — REGNUM В выставочном зале «Тушино» в Москве открылась выставка «Москва-Ленинград-Санкт-Петербург. 30 лет спустя». Об этом сообщает официальный сайт зала.

Экспозиция отсылает к выставке «Москва-Ленинград» в 1988 году. Тогда, 30 лет назад, эта выставка стала мощнейшим катализатором в формировании Свободного Творческого Объединения «Круговая Порука».

Как отмечают искусствоведы, творчество каждого художника «Круговой Поруки» являлось как бы антиподом каждого другого и в результате сложения образовывало довольно цельную и органичную структуру объединения. Несмотря на различие воззрений, предпочтений и собственных концепций в искусстве, художников «КП» объединял живой, глубокий интерес к традициям русского авангарда.

Выставка продлится до 22 декабря 2019 года.