Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Съемки документального фильма о поражении сванских повстанцев в войне с армией Российской Империи 16 декабря анонсировал Первый канал Грузинского телевидения.

Сообщается что фильм будет посвящен восстанию в Сванетии 1875−1876 годов.

«30 человек на протяжении года ожесточенно сражались против Российской империи. Это очень волнительная история, располагающая к размышлению», — рассказал о фильме директор канала Васила Маглаперидзе.

По его словам, восстание в Сванетии началось из-за того, что местное население не захотело платить налоги. Его центром стало село Халде. В регион вошли войска и восстание было подавлено.

Стоит отметить, что в странах бывшего СССР при построении идентичности стремятся опереться на противостоянии с Россией во всех ее проявлениях. Для этого «эксперты» выискивают и малозначительные события.