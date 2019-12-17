Сеул, 17 декабря 2019, 09:25 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен нескольких наград Ассоциации кинокритиков Сан-Франциско (SFBAFCC). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, южнокорейская лента удостоена награды «Лучший режиссёр», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший сценарий».
Известно, что в список лауреатов премии также попали «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса и «Брачная история» Ноя Баумбаха.
Напомним, что фильм Пон Джун Хо также был удостоен четырёх наград Ассоциации кинокритиков Чикаго, трёх наград Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, трех наград Ассоциации кинокритиков Атланты, трёх наград Ассоциации сетевых кинокритиков Нью-Йорка, награды Национального совета кинокритиков.