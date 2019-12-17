Москва, , 09:08 — REGNUM 22 и 23 декабря на сцене Детского музыкального театра имени Н.И.Сац состоится новогодняя премьера оперы «Волшебная лампа Аладдина».

По сообщению портала «Театрал», главный дирижер театра Алевтина Иоффе и режиссер и художественный руководитель театра Георгий Исаакян ставят оперу на музыку советского композитора Совета Вареласа. Как отмечает портал, «Волшебная лампа Аладдина» — это «масштабный, эффектный спектакль большой формы», где на фоне ярких декораций опера органично соединяется с балетом.

Родившийся в Тагангроге и проживший основную часть жизни в Ташкенте, Совет Варелас в своем творчестве умело сочетал музыкальный академизм и особенности национальной культуры Узбекистана. Близкое знакомство композитора с «советским востоком» делает оперу «Волшебная лампа Аладдина» по-настоящему запоминающейся.