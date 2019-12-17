Клин, Московская область, , 08:57 — REGNUM 18 декабря в Музее-заповеднике П.И.Чайковского в подмосковном Клину откроется фестиваль «Зимние встречи у Чайковского», призванный создать у зрителей новогоднее настроение в лучших традициях великого композитора.

По сообщению портала Театр, откроется фестиваль легендарной опереттой Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в постановке «Геликон-оперы». Режиссером выступил Дмитрий Бертман, музыкальным руководителем оркестра — Мстислав Ростропович, дирижером — Михаил Егизарьян. 22 декабря в Клину покажут мюзикл «Часовщик» композитора и либреттиста Игоря Зубкова и режиссера Иосифа Райхельгауза. Новогоднюю историю представляет «Школа современной пьесы».

Наконец, 27 декабря в рамках фестиваля будет представлен симфонический спектакль «Мастер и Маргарита» Ивана Рудина, насыщенный произведениями Баха, Вагнера, Моцарта, Штрауса, Шнитке, Рахманинова и Шостаковича. Они станут аккомпанементом для отрывков из романа Михаила Булгакова.