Нью-Йорк, США, , 08:50 — REGNUM Известная в мире искусства онлайн-платформа и поисковая система Artsy представила свой топ самых влиятельных художников 2019 года Об этом сообщает официальный сайт Artsy.

В список вошли: Кара Уокер, Олафор Илиассон, Хильма аф Клинт, Артур Яфа, Лучита Хуртадо, арт-команда teamLab, Стерлинг Руби, Йошимото Нара, Мриналини Мухерджи, Микалин Томас, KAWS, Нан Голдин, Михаель Раковиц, Джефф Кунс, Яйой Кусама, Исаак Джулиен, Эмили Кейм Кнгваррейе и Дорис Сальседо.

Отдельным пунктом списка стали лауреаты премии Тернера Лоуренсу Абу Хамдан, Хелен Кэммок, Оскару Мурильо и Тай Шани. Премию присудили сразу четырем художникам впервые за 34-летнюю историю премии Тернера.