Лондон, , 08:43 — REGNUM В 2020 году театралы Великобритании ожидают «громкое» возвращение: мюзикл по мотивам всемирно известного сериала «Друзья» совершит тур по стране.

По сообщению сайта «WhatsOnStage», мюзикл рассказывает продолжение истории с того момента, когда жена Росса расстается с ним… Представление наполнено музыкальными номерами, созданными специально для театральной постановки: «Lobster!», «Richard's Moustache», «You're Over Me? Were You Under Me?'' и другими композициями Джулиан Батлер.

Главные роли в мюзикле исполнят Томас Митчелс (Чандлер), Элли Ретберг (Феб), Эван Гиллес (Росс) и Александра Робинсон (Рейчел). Режиссером постановки выступает Миранда Ларсон.