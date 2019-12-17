Москва, , 08:39 — REGNUM В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.

По сообщению портала Театрал, показания экс-министра, который сейчас исполняет обязанности посла РФ в Ватикане, были записаны на видео «в строгом соответствии с законом» в присутствии двух адвокатов, распечатаны и подписаны самим Авдеевым. Несмотря на это, прокуратура выступила против демонстрации и оглашения показаний и предложила обеспечить явку экс-министра в суд, чтобы опросить его лично. Суд согласился с доводами, не принял показания в качестве свидетельства защиты, а только согласился приобщить эти материалы к делу.

Если верить расшифровке показаний, в минкультуры считали средства в размере 210 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» на «Платформу» «вполне адекватной суммой». Экс-министр пояснил, что был удовлетворен результатами работы Кирилла Серебренникова, а самого режиссера и экс-сотрудницу министерства культуры Софью Апфельбаум охарактеризовал как «исключительно порядочных людей». По словам Авдеева, он никогда не поверит в обвинения в адрес фигурантов этого дела.