Москва, , 08:29 — REGNUM 17 декабря в московской Галерее классической фотографии открывается мультимедийная выставка «Валаам. Пространство вне времени», которая приурочена к 30-летию возрождения Валаамской обители. Как отмечают организаторы, в экспозиции представлены 3D-реконструкции фотографий Старого Валаама, современные 360-градусные VR-панорамы, подлинные отпечатки и артефакты XIX—XX веков из частных собраний, а также портретная галерея насельников Валаамского монастыря современных авторов. Сотрудничество с московским Клубом коллекционеров фотографии позволило представить на выставке большое количество подлинных отпечатков конца XIX — первой половины ХХ века. Среди них — уникальные фотографии из коллекций Виктора Штульмана, Сергей Максимишина, Виктора Молчанова и Константина Бенедиктова.