Москва,
17 декабря 2019, 08:29 — REGNUM 17 декабря в московской Галерее классической фотографии открывается мультимедийная выставка «Валаам. Пространство вне времени», которая приурочена к 30-летию возрождения Валаамской обители. Как отмечают организаторы, в экспозиции представлены 3D-реконструкции фотографий Старого Валаама, современные 360-градусные VR-панорамы, подлинные отпечатки и артефакты
«Крупный бизнес»
В Москве открывается выставка к 30-летию возрождения Валаамской обители
Москва,
17 декабря 2019, 08:29 — REGNUM 17 декабря в московской Галерее классической фотографии открывается мультимедийная выставка «Валаам. Пространство вне времени», которая приурочена к 30-летию возрождения Валаамской обители. Как отмечают организаторы, в экспозиции представлены 3D-реконструкции фотографий Старого Валаама, современные 360-градусные VR-панорамы, подлинные отпечатки и артефакты