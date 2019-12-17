Пекин, , 07:20 — REGNUM В общей сложности 135 короткометражных фильмов, отобранных по принципу пропаганды базовых социалистических ценностей, были представлены на специальной церемонии в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Фильмы были отобраны из 3136 работ, поданных во время кампании, запущенной Департаментом по связям с общественностью при ЦК Компартии Китая и Киберпространственной администрацией Китая наряду с прочими.

В 2019 году кампания стала уже третьей в своем роде. Однако, в этот раз она выстроена вокруг празднования 70-летия со дня основания Китайской Народной Республики, а ее темой стала пропаганда социалистических ценностей.

Жителям Поднебесной предлагалось представить собственные короткометражные фильмы, которые бы несли позитивный вклад в развитие социализма с китайскими особенностями, а также могли бы рассказать истории, показывающие преданность труду, патриотизм и стремление к мечте, сообщили организаторы.

Эксперты опирались при отборе фильмов на идеологический посыл, художественное и артистическое мастерство, а также прочие особенности. На специальной церемонии, прошедшей 14 декабря, победители были представлены к индивидуальным премиям.