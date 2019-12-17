Москва, , 07:08 — REGNUM 17 декабря в Выставочном комплексе Исторического музея в Москве открывается выставка «Русская свадьба», посвященная свадебным традициям.

В экспозиции представлены иконы XVII века, написанные царскими изографами в конце XVII века, чиновные списки свадеб царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, венчальная икона царицы Евдокии Лопухиной.

Как отмечают организаторы, среди редких и особо ценных экспонатов — деревянные горельефы, изображающие крестьянскую свадьбу конца XVIII — начала XIX века из Тверской областной картинной галереи.

Кроме того, посетители увидят подлинный ткацкий стан начала XIX века, прядильные гребни, расписные прялки и швейки XVIII—XIX веков из разных регионов России, а также много девичьих головных уборов, которые играли роль венчальных.

Среди произведений живописи — картина XVIII века «Девичник в городе Торопце» из собрания Исторического музея, полотно художника Михаила Шибанова «Празднество свадебного договора» 1777 года из Третьяковской галереи и картина «Старинный обряд благословения невесты в г. Муроме» Ивана Куликова из Владимиро-Суздальского музея-заповедника.