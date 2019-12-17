Лос-Анджелес, США, , 05:16 — REGNUM Предварительный список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», в числе которых оказался российский короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса» режиссера Константина Бронзита, 16 декабря опубликован на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

В шорт-лист также включены еще девять мультипликационных картин, представляющих различные государства мира. Окончательное решение о претендентах на премию станет известно 13 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря российский драматический кинофильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова был включен в предварительный список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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