Лос-Анджелес, США, , 03:26 — REGNUM Российский драматический кинофильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова внесен в предварительный список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом 16 декабря сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Помимо «Дылды» в шорт-лист вошли еще девять картин. Окончательный список кандидатов на «Оскар» будет обнародован 13 января 2020 года. Церемония вручения премии пройдет 9 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUMM, 24 сентября председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов заявил, что фильм «Дылда» заявлен от России на премию «Оскар». 22 ноября на церемонии премии Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона в австалийском Брисбене кинокартина «Дылда» получила две награды — за лучшую операторскую работу и лучший сценарий.

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