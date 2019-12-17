Москва, , 01:57 — REGNUM Бывшие сотрудники «Рамблера» назвали несостоятельными претензии компании к создателям популярного веб-сервера Nginx Игорю Сысоеву и Максиму Коновалову. Об этом говорится в подписанном ими открытом письме.

«Мы считаем последние события, действующими лицами которых стали наши коллеги, талантливые разработчики и основатели Nginx Игорь Сысоев и Максим Коновалов, чудовищным нарушением профессиональной этики и авторского права», — заявили они.

В качестве главных аргументов в поддержку разработчиков Nginx бывшие сотрудники «Рамблера» назвали: работу Сысоева в должности системного администратора, не подразумевающую создание программных продуктов для компании; отсутствие соответствующего задания на разработку; отсутствие в 2004 году в версии Гражданского кодекса нарушения, которое обсуждается сегодня; истекший срок давности.

«Претензии, которые возникли у следствия, оформлены как спор об авторстве, однако они касаются преимущественно не юридического, а морального аспекта», — объясняют авторы открытого письма.

По их утверждению, следствие полагает, что Сысоев отлаживал свой хобби-проект на рабочих мощностях. Однако, отмечают экс-сотрудники «Рамблера», данное утверждение является ложным, поскольку создатель сервера не «отлаживал свой хобби-проект», а бескорыстно предложил свою уникальную авторскую разработку для решения проблем, возникших в компании.

Добавим, в настоящее время письмо подписали более 40 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Рамблер» планирует добиться прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx и решать вопрос «в рамках гражданско-правового поля». Компания обвиняет Nginx в том, что он использует его интеллектуальную собственность.

Читайте ранее в этом сюжете: Rambler просит закрыть уголовное дело против Nginx