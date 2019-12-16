Лос-Анджелес, США, , 23:53 — REGNUM Кумейл Нанджиани, которого зрители знают по фильмам «Любовь — болезнь», «Люди в чёрном: Интернэшнл» и сериалу «Кремниевая долина», поразил фанатов киновселенной Marvel своей невероятной физической метаморфозой. Он опубликовал свои новые фотографии 16 декабря на странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B6I7b2bnuJz/

Актёр предстал на снимках в великолепной физической форме, которой он достиг в результате тренировок и подготовки к съёмкам в новом кинокомиксе «Вечные». Нанджиани отметил, что он не из тех людей, которые с радостью готовы позировать без рубашки, однако не может не поделиться с поклонниками результатами своей работы.

Мировая премьера нового фильма Marvel «Вечные» запланирована на 4 ноября 2020 года. По имеющейся информации, Кумейл Нанджиани исполнит роль Кинго — представителя Вечных, специализирующегося на фехтовании.

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