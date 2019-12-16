Екатеринбург, , 22:54 — REGNUM Поэт Илья Резник станет автором гимнов к празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга и Универсиаде-2023. Об этом сообщает «КП-Урал».

С просьбой к известному автору стихов и песен обратился полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Резник ответил согласием.

По мнению поэта, ему предстоит непростая задача.

«Это сложный процесс. Но надо преодолевать себя», — сказал Резник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в России всё же состоится Универсиада-2023, невзирая на санкции Всемирного антидопингового агентств. Об этом сообщил присутствовавший на встрече с федеральным чиновником депутат Госдумы Антон Шипулин (ЕР).

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