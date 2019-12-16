Лос-Анджелес, США, , 22:37 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер предстоящего анимационного фильма «Супермен. Красный сын» (Superman: Red Son). Ролик был опубликован 16 декабря на YouTube-канале IGN.

В основу нового мультфильма лёг комикс Марка Миллара, который решил задаться вопросом о том, что было бы, если бы Супермен родился и вырос в Советском Союзе. Производством картины занималась компания Warner Home Video.

Супермену свой голос подарил актёр Джейсон Айзекс («Питер Пэн», «Патриот»), «советскую версию» Лоис Лэйн озвучила Эми Экер («В поле зрения»), а Иосифа Сталина — Уильям Салиерс.

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