Колорадо, США, , 22:10 — REGNUM В третьем сезоне сериала «Американские боги» не появится Джинн, роль которого исполнил Муса Крэйиш. Об этом 16 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/MousaKraish/status/1206395874814726144

Актёр подтвердил эту информацию на своей странице в Twitter, подчеркнув, что для него было честью сыграть роль Джинна. Он поблагодарил поклонников за поддержку.

В сериале персонаж Крэйиша имел гомосексуальные отношения с героем Омида Абтахи по имени Салим. Ранее ИА REGNUM сообщило, что из проекта сериала со скандалом был уволен Орландо Джонс, исполнивший роль бога Ананси. Получив соответствующее уведомление от телеканала, актёр опубликовал на своей странице в Twitter заявление, в котором намекнул, что причиной его увольнения стал расизм.

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