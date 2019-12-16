Рим, , 20:30 — REGNUM Стали известны наиболее популярные мировые достопримечательности 2019 года. Список был опубликован по итогам бронирования билетов для посещения известных мест, сообщает ресурс Trip Advisor.

Первое место, как и в 2018 году, занял римский Колизей. Второе место занял парижский Лувр с его шедеврами живописи. «Бронзу» в рейтинге завоевал музей Ватикана.

Четвёртой оказалась статуя Свободы в США, пятое место заняла Эйфелева башня.

В первую десятку также вошли собор Sagrada Familia в Барселоне, новоорлеанский Французский квартал, дом Анны Франк в Амстердаме, американская смотровая площадка Skydeck Chicago и плаза ди Сан-Марко в Венеции.