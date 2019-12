Лос-Анджелес, США, , 20:02 — REGNUM В сети появилась информация об одном из двух главных злодеев предстоящего кинокомикса «Отряд самоубийц». Об этом 16 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры сообщили, что «конечным антагонистом» в сиквеле будет суперзлодей Вандал Сэвидж. Ожидается, что эту роль исполнит актёр Хоакин Косио («Вельзевул», «Ад», «Нарко: Мексика»).

Премьера кинокомикса «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна запланирована в России на 5 августа 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появилась информация о том, какого персонажа в этом фильме сыграет актёр Идрис Эльба.

