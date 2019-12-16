Лос-Анджелес, США, , 19:52 — REGNUM Режиссёр Джефф Фаулер предложил Дуэйну Джонсону камео (эпизодическую роль) в его фильме «Соник в кино». Соответствующую публикацию он разместил 15 декабря на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/fowltown/status/1206283006362574848

Кинематографист сделал это в ответ на пост Джонсона, в котором тот признался, что ранее он настолько любил играть в игры про Соника, что делал это даже будучи в колледже. Фаулер отметил, что пока у него ещё есть время для того, чтобы вставить в фильм камео Джонсона.

https://twitter.com/TheRock/status/1206115177675968512

Напомним, премьера игрового 3D-фильма «Соник в кино» в России запланирована на 20 февраля 2020 года. Одну из главных ролей в картине исполнит актёр Джеймс Марсден («Лучшее во мне», «Зачарованная», «Однажды в Голливуде»).

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