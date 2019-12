Лос-Анджелес, США, , 19:31 — REGNUM Предстоящий фильм «Матрица 4» может дать начало новой кинотрилогии. Об этом 16 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что информацию ему передали те же источники, что ранее сообщили о решении Билла Мюррея сняться в фильме «Охотники за привидениями: Наследники» и намерении потокового сервиса Disney+ снять сериал про Женщину-Халка. Уже известно, что Киану Ривз и Керри-Энн Мосс вернуться в четвёртом фильме как Нео и Тринити, однако пока неизвестно, будут ли они участвовать в пятой и шестой части «Матрицы».

Ранее инсайдеры сообщили, как именно персонажи Ривза и Мосс, погибшие в третьей части фильма, могут вернуться к жизни. По имеющейся информации, сознания героев могли быть загружены в Матрицу перед смертью.

