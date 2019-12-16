Лос-Анджелес, США, , 18:07 — REGNUM Режиссёр Джей Джей Абрамс рассказал в интервью журналистам о том, что бы он исправил в своём фильме «Звёздне войны: Пробуждение силы», который вышел на экраны в 2015 году. Об этом 16 декабря сообщил портал Digital Spy.

Кинематографист признался: он сожалеет, что в фильм в итоге не вошла сцена, в которой после смерти Хана Соло (Харрисон Форд) взаимодействовали бы Чубакка и принцесса Лея (Кэрри Фишер), которыя являются старыми друзьями.

«Мне бы хотелось, чтобы Чуви не проходил мимо Леи в третьем акте «Пробуждения силы», после смерти Хана», — сказал Абрамс, добавив: он всегда оценивает то, что сделал, и видит те моменты, которые можно было бы сделать лучше.

Напомним, Джей Джей Абрамс выступил в качестве режиссёра девятой части «Звёздных войн». Премьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в России запланирована на 19 декабря 2019 года.

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