Ярославль, 16 декабря 2019, 15:34 — REGNUM Выставку картин Архипа Куинджи в Ярославле посетили 49 814 человек, что стало рекордом по посещаемости временных экспозиций Ярославского художественного музея. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.
Обычно даже самая популярная экспозиция собирает в три раза меньше зрителей. Выставка из собрания Русского музея работала в течение 106 дней. Как рассказали в музее, на выставку приходили не только ярославцы, но и жители соседних регионов, в том числе Москвы.
Выставка закрылась 15 декабря. Специалисты музея провели по выставке Куинджи 505 экскурсий. Из них 92 — бесплатные, на которых побывали 9369 человек.
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