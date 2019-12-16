Москва, , 15:33 — REGNUM Если кому-то не нравится, что артисткам, исполняющим роли чернокожих танцовщиц в балете «Баядерка», наносят тёмный грим, такие люди могут просто не приходить в театр. Об этом 16 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил народный артист России Николай Цискаридзе, комментируя нелепые претензии, которые предъявила Большому театру прима Американского театра балета Мисти Коупленд. Ей не понравилось, что российские балерины использовали коричневый грим во время репетиции «Баядерки».

"Мне непонятен весь этот разговор и весь этот скандал по одной причине: любое произведение искусства — это целостное произведение. Это всё равно что прийти в музей и, увидев какую-то непонравившуюся деталь на картине, приказать её завесить или замазать. В истории были такие примеры, и мы все знаем их, — сказал Цискаридзе. — Этот спектакль идёт с 1877 года в таком виде. И всегда, когда были нужны герои другого цвета, их красили в другой цвет. То же самое с оперой «Аида». Аида — эфиопка, и она должна быть выкрашена в другой цвет. Это такая традиция. Если же кого-то этот спектакль оскорбляет, то они могут не приходить».

Напомним, как сообщалось ранее, Коупленд обвинила Большой театр в расизме из-за того, что российские балерины, исполнявшие «танец арапчат» в балете «Баядерка», использовали тёмный грим.