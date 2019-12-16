Москва, 16 декабря 2019, 15:33 — REGNUM Если кому-то не нравится, что артисткам, исполняющим роли чернокожих танцовщиц в балете «Баядерка», наносят тёмный грим, такие люди могут просто не приходить в театр. Об этом 16 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил народный артист России Николай Цискаридзе, комментируя нелепые претензии, которые предъявила Большому театру прима Американского театра балета Мисти Коупленд. Ей не понравилось, что российские балерины использовали коричневый грим во время репетиции «Баядерки».
Напомним, как сообщалось ранее, Коупленд обвинила Большой театр в расизме из-за того, что российские балерины, исполнявшие «танец арапчат» в балете «Баядерка», использовали тёмный грим.