Цхинвал, , 13:40 — REGNUM Первый югоосетинский полнометражный мультфильм «Крепость Хетага» снимает московская студия «Движение». Об этом 16 декабря сообщает Sputnik Южная Осетия.

«В мультфильме присутствуют и история, и фантастика, и любовь. У героев, как и у наших предков алан, можно поучиться почитанию старших, уважению к женщине и смелости духа», — рассказала журналистам автор сказки, по мотивам которой снимают фильм, писательница Белла Джигкаева.

Она рассказала, что готова черновая версия мультфильма, а его премьера запланирована на 26 августа 2020 года в День признания Россией независимости республики. Главным героем повествования является осетинский царевич Хетаг.