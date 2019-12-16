Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM Выставка художественных народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка — 2019» в седьмой раз подряд завершилась победой для уральских умельцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выставка проходила в Москве, и стенд Свердловской области получил первое место «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции». Уральские мастера (свои работы в столицу привезли 16 умельцев) представили на своей экспозиции работы по лаковой росписи на металле и фарфоре, поделки из бересты и лозы, ювелирные изделия из уральских камней, а также образцы литья и художественной ковки из металлов.

Отметим, что высокую оценку получило региональное министерство развития за практическую поддержку народных промыслов, а также свердловское правительство было отмечено дипломом за активное участие в работе всероссийской выставки.