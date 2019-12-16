Сеул, , 10:23 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен четырех наград Ассоциации кинокритиков Чикаго, сообщают СМИ.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская лента получила награды «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий».

Известно, что четырех наград также был удостоен фильм Гретты Гервиг «Маленькие женщины», а лента Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» получила лишь две награды.

Отметим, что южнокорейский фильм также номинирован на премию «Оскар», «Золотой глобус», «Выбор критиков», Гильдии киноактеров США.

Ассоциация кинокритиков Чикаго — американская некоммерческая организация кинокритиков, чьими профессиональным интересом является обзор текущего кинопроцесса и написание рецензий. Основана в 1990 году.