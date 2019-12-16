Москва, , 10:08 — REGNUM 19 и 20 декабря режиссер Миндаугас Карбаускис представит в Театре им. Вл. Маяковского в Москве новую постановку «Йокнапатофа» по роману выдающегося американского писателя Уильяма Фолкнера «Когда я умирала».

По сообщению портала Театр, спектакль назван по имени вымышленного округа в южном штате США, куда Фолкнер поместил действие многих своих романов. Постановка Миндаугаса Карбаускиса — это повествование от лица двадцати героев, каждый из которых рассказывает свою историю. В центре повествования — путешествие семейства Бандренов по югу США, которые хотят исполнить волю матери — похоронить ее за сорок миль от дома. По обещанию авторов, у зрителей появится возможность переосмыслить эту невеселую на первый взгляд историю.

Над спектаклем работали художник Мария Митрофанова, художник по костюмам Мария Данилова, а также актеры Наталья Филиппова, Игорь Марычев, Евгений Матвеев и Игорь Евтушенко. Кроме того, роли исполняют артисты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса (ГИТИС).